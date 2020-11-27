عاجل.. إيداع مكرم محمد أحمد العناية المركزة بعد شعوره بآلام في المرارة

قالت أمنية مكرم، نجلة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إن والدها عانى من بعض الآلام في المرارة، ونقل على إثرها لمستشفى وادي النيل.

وأوضحت "أمنية" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن والدها جرى إيداعه العناية المركزة بمستشفى وادي النيل، بسبب بعض المشكلات الصحية نتيجة لألم في المرارة.

وتابعت: "الأطباء سيقررون خلال 48 ساعة موعد إجراء عملية في المرارة لأن الحالة صعبة، وممنوع الزيارة لأنه في العناية المركزة".

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا قال فيه، "الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة".