غدا.. المركز القومي للسينما يعرض "صندوق الدنيا" بنادي أوبرا الإسكندرية

يواصل المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية، والذي يقام بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك غدا السبت الموافق 28 نوفمبر بدار أوبرا الإسكندرية في تمام السابعة مساءا.

ومن المقرر عرض فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات بحضور المخرج، إضافة إلى حضور المنتج وأحد أبطال الفيلم عمرو القاضي والفنان أحمد كمال.

وفيلم "صندوق الدنيا" فيلم دراما مصري من إنتاج سنة 2020، من إخراج عماد البهات، وتأليف عماد البهات، ومن بطولة خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وأحمد كمال.

ويتناول الفيلم في إطار درامي وفي منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد عسر لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية حيث المرور من خلال من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافات التباعد الأمنة، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

وكان نادي سينما أوبرا دمنهور الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي قد استأنف عروضه بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عروضه السينمائية قبل أسابيع بعرض فيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله، وبحضور الفنان شريف دسوقي أحد أبطال العمل والذي نال عن عمله بالفيلم جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ أعوام عدة.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص وهم (مو وتوتو ومصطفى) الذين يلتقون في ظروف غير متوقعة وتتقاطع حيواتهم معًا، ومن هنا يدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان ويصيروا شاهدين على جانب خفي وغير معلوم من المدينة.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد عبدالله وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف الألفي و بطولة كل من "كريم قاسم، شريف دسوقي، منى هلا، بسمة، عمرو عابد، وأحمد مجدي".