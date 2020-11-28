ختام فعاليات معرض "فن الكم" بطلعت حرب الاثنين القادم

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي ـ بالسيدة نفيسة ـ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الاثنين 30 نوفمبر حفل ختام معرض "فن الكم".

يتضمن برنامج الحفل عرض نتاج معرض "فناني الكم" بالإضافة إلى عرض نتاج ورشة "الرسم بالضوء"، يعقبه صالون ثقافي فني بتقنية الفيديو كونفرانس مع الفنانين المشاركين من دولتي إيطاليا وروسيا.

وفي الثامنة مساء نفس اليوم، يقام عرض فني بعنوان "موسيقى الشعوب"، يتضمن فقرات موسيقية وفقرات من البالية تحت إشراف الفنانة فاطمة مرزوق، الحاصلة على دبلومة المعهد العالى للباليه من أكاديمية الفنون بالقاهرة، والمعهد العالمى للرقص التابع لليونيسكو، ومثلت مصر فى المسابقات الدولية للرقص فى إسبانيا وسوريا.

وعلى جانب آخر، افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أمس، سينما ومسرح مدينة السادات، بعد الانتهاء من عمليات تطويرهما وتحديثهما، والتابعان للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وذلك بحضور المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذيين والفنانين والإعلاميين.

وقالت "عبدالدايم"، إن افتتاح سينما ومسرح السادات يعكس إصرار الدولة على تفعيل كافة الأدوات الإبداعية والتنويرية التي تسهم في بناء الشخصية المصرية، كما يأتي تتويجاً لجهود الوطن في تحديث وتطوير البنية الثقافية المصرية باعتبارها إحدى المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، وأضافت أن َوزارة الثقافة تسعى جاهدة لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة للفنانين والنابغين وذوي المواهب المتعددة لصنع المزيد من الإبداع الذي من شأنه تحقيق التقدم المجتمعي المنشود.

ومن جانبه، أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بجهود وزارة الثقافة في الاهتمام بتطوير المنابر الثقافية والفنية في المحافظة والتي تسهم في الارتقاء بالمستوى الإبداعي لأبنائها من الموهوبين واحتواء طاقات الشباب لصالح مستهدفات التنمية المجتمعية، مؤكداً دور الثقافة والفنون في بناء الإنسان.