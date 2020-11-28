خلال 24 ساعة.. إجراءات الحصول على قرض اليوم الواحد من بنك QNB الأهلي

تتنافس العديد من البنوك في تقديم القروض التمويلية، كأحد التسهيلات التي توفرها لخدمة عملائها، وجذب المزيد من العملاء الجدد، ومنها القروض السريعة، التي تضمن للعملاء الحصول عليها بشكل فوري.

وتستعرض "الوطن"، التفاصيل الكاملة للحصول على القرض الفوري "إكسبرس" من بنك QNB الأهلي، وشروط الحصول على القرض، ومزاياه، وقيمته، وطريقة خصم الأقساط، وفقًا لما حدده البنك استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل القرض الفوري من بنك QNB الأهلي

ـ هو قرض اليوم الواحد الذي يقدمه البنك بأسهل وأبسط الإجراءات ويساعد العميل على تلبية احتياجاته النقدية الفورية.

- مدة القرض تصل إلى 48 شهرًا.

- قيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه.

- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا عند نهاية مدة القرض.

- القرض متوفر لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي لمدة تزيد على 3 أشهر، وأن يكون الموظف قضى أكثر من سنة بالشركة.

- يمكن الحصول على القرض عن طريق تقديم صورة من البطاقة السارية من أقرب فرع للبنك.

مزايا القرض الفوري من بنك QNB الأهلي

- تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض.

- أقساط شهرية ثابتة طوال مدة القرض حتى لا تشعر بأي عبء.

- خصم الأقساط أوتوماتيكيًا سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذي عائد.

كما يقدم البنك المزيد من القروض الشخصية الأخرى منها قرض السلع المعمرة، قرض التعليم، قرض تجديد المنزل، قرض صديق البيئة، قرض شخصي بضمان رخصة السيارة، القرض الشخصي، بالإضافة إلى إتاحة البنك لخدمة صرف الرواتب مقدما، التسهيلات الذكية بضمان المدخرات، التي تتيح للعميل تلبية احتياجاته دون استنفاد مدخراته.