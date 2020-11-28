"أبوالقنبلة النووية الإيرانية".. من هو فخري زاده الذي تم اغتياله

بينما تعرض العالم النووي الإيراني فخري زاده للاغتيال، أمس، ثارت تساؤلات كثيرة حول حقيقة شخصية هذا الرجل الذي يطلق عليه البعض لقب "أبو القنبلة النووية الإيرانية" والدور الذي كان يقوم به.

وأشارت تقارير إلى أنه يعتقد على نطاق واسع أن فخري زاده ترأس ما تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وأجهزة المخابرات الأميركية أنه برنامج منسق للأسلحة النووية جرى وقفه في 2003.

وذكر تقرير سابق لوكالة رويترز، منشور عام 2014، قبل عام من توقيع الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة (5+1)، إلى أن فخري زاده يتصدر قائمة المسؤولين "المراوغين" من إيران والدول الأخرى الذين كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى إلى التحدث معهم، مؤكدا أن بعض المعارضين الإيرانيين المنفيين وصفوا هذا العالم بأنه العقل المدبر في للجهود السرية في تصنيع القنبلة النووية لإيران، بحسب ما نقلت روسيا اليوم.

ويعتقد مسؤولون وخبراء غربيون، بحسب تقرير لقناة العربية، أن "فخري زاده لعب دوراً حيوياً في جهود مشتبه بها قامت بها إيران في السابق لتطوير سبل تصنيع رؤوس نووية خلف ستار برنامج مدني معلن لتخصيب اليورانيوم".

وتنفي إيران أنها سعت في أي وقت من الأوقات لتطوير أسلحة نووية.وقد عاش فخري زاده في الخفاء محاطاً بإجراءات أمنية مشددة ولم تسمح السلطات الإيرانية أبداً بمقابلة محققي الأمم المتحدة النوويين له. ونادراً ما ظهر علناً، إن كان قد ظهر من الأصل. ولا يعرف كثيرون خارج إيران على سبيل التأكيد شكله ناهيك عن مقابلته شخصياً.

وكان زاده العالم الإيراني الوحيد الذي ورد اسمه بتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2015 عن "التقييم النهائي" بشأن البرنامج النووي الإيراني وما إذا كان يهدف إلى تطوير قنبلة.

وقال التقرير إنه أشرف على أنشطة "دعماً لبعد عسكري محتمل للبرنامج النووي" الإيراني في إطار ما يسمى بخطة "أماد".

كما وصفه تقرير مهم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في 2011 بأنه "المدير التنفيذي" لخطة أماد وشخصية محورية في أنشطة إيرانية مشتبه بأنها تسعى لتطوير تكنولوجيا ومهارات مطلوبة لصنع قنابل نووية. وأشار التقرير إلى احتمال أنه لا يزال له دور في مثل تلك الأنشطة.

وصفت إسرائيل أيضاً خطة "أماد" بأنها برنامج إيران السري للأسلحة النووية وقالت إنها وضعت يدها على جزء كبير من أرشيف إيراني نووي يحوي تفاصيل عمل تلك الخطة.نتنياهو ذكره بالاسموفي عرض بثه التلفزيون في أبريل 2018 عن هذا الأرشيف، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى فخري زاده بصفته الشخصية التي تقود ما وصفه بـ"العمل السري الإيراني لتصنيع أسلحة نووية تحت ستار البرنامج النووي المدني".

ومستشهداً بهذا الأرشيف، أعلن نتنياهو أن عملاء إسرائيليين تمكنوا من الحصول على كميات كبيرة من الوثائق من موقع في طهران. واعتبرت إيران في ذلك الوقت أن تلك الوثائق زائفة.إلى ذلك قال نتنياهو وقتها "أتتذكرون هذا الاسم فخري زاده" ووصفه بأنه رئيس خطة أماد.

وأضاف أنه بعد إغلاق أنشطة أماد واصل فخري زاده عمله في وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية على "مشروعات خاصة".

وفي 2018، أجرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ألمح خلالها إلى أن فخري زاده قد يكون هدفاً.

وقال وقتها: "أعرف فخري زاده جيداً، لا يعرف كم أعرفه جيداً، إذا التقيته في الشارع فعلى الأغلب سأتعرف عليه، ليس لديه حصانة ولم يكن لديه حصانة ولا أعتقد أنه سيكون لديه حصانة".

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، أن فخري زاده هو رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ويعتقد أنه كان أيضاً ضابطاً في الحرس الثوري الإيراني.

أرادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فترة طويلة لقاء فخري زاده في إطار تحقيق مطول فيما إذا كانت إيران قد أجرت أبحاثاً غير مشروعة عن أسلحة نووية.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع إن إيران اعترفت بوجود فخري زاده قبل عدة سنوات، لكنها ذكرت أنه "ضابط في الجيش غير مشارك في البرنامج النووي".