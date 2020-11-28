"مياه دمياط" تنفذ تدريبا عمليا لـ"السلامة المهنية" على خطط الطوارئ

نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط تدريبا عمليا للسلامة والصحة المهنية بمحطة مياه الشرب بالعدلية، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتغطية جميع محطات المياه بالمحافظة بهدف تدريب العمال والفنيين على خطط الطوارئ للسيطرة على تسرب الكلور وإخلاء مصاب، وكيفية التعامل المهني مع المخاطر للحفاظ على سلامتهم الشخصية، وضمان إنجاز مهام عملهم بالشكل المطلوب، وأشرف على هذه التدريبات العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة.

رفع كفاءة المتدربين

وأكد المهندس محمد عسل أن هذا التدريب يهدف للوقوف على مدى جاهزية المحطات للاستعداد الكامل للتصرف الأمثل في حالات الطوارئ ورفع كفاءة المتدربين.

مواجهة الأمطار وسحب تجمعات المياه

ووجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وشركتي الإسكندرية على وجه خاص لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية لمواجهة الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على مدار الساعة، وبذل كل الجهد والعطاء لصالح مصرنا الحبيبة.

وأكد أن جميع العاملين والإدارات واصلوا العمل في مواقعهم دون توقف، معربا عن سعادته بالتواجد معهم لمشاركتهم هذا الأداء الذي وصفه بالمتميز والمشرف، والذي يعكس قدرتهم على مواجهة الأزمات وأصعب المواقف.

تعاون بين شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

وأشار إلى التعاون غير المسبوق بين شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، والعمل ككيان واحد بين جميع الأطراف، وكذلك الشركات التابعة للشركة القابضة من المحافظات على الدعم المقدم من معدات وأفراد.

ووجه الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمحافظين وكل الأجهزة التنفيذية، على المتابعة المستمرة وكل ما قدموه من دعم للشركات التابعة.

وتوجه كلا من اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالشكر للعاملين.

وتلقى رئيس الشركة القابضة ردودا ورسائل واسعة من العاملين من الشركات تعد ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.