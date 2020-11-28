148 مليون جنيه لمد مشروع الصرف الصحي بدرنكة الجديدة والدير

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عقد تنفيذ مع شركة تبارك للمقاولات لتنفيذ مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية IWSS لمد خدمة الصرف الصحي بقرى "دير درنكة – درنكة الجديدة" يستفيد من المشروع أكثر من 11 آلاف مواطن بالإضافة إلى 400 ألف زائر لدير السيدة العذراء "مسار العائلة المقدسة".

المشروع يشمل شبكة انحدار بطول 21 كيلو متر

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن المشروع يشمل شبكة انحدار بطول 21 كيلو متر بالإضافة إلى 2 محطة رفع فرعية و1 محطة رفع رئيسية وخطوط طرد بطول 8.4 كيلو متر لتصب على محطة معالجة شطب الرئيسية التى تبلغ طاقتها الاستيعابية 26 ألف م3 يوم.

وأضاف أنه تم اعتماد 148 مليون جنيه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ المشروع بعد أن أنهى المكتب الاستشاري المسؤول عن التصميمات والمشرف على التنفيذ CDMSMITH بالاشتراك مع مكتب كيمونيكس.

التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وأشاد رئيس شركة أسيوط بالتعاون المثمر الذي حققته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمهندس عاطف عزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة، في مختلف المشروعات بمجال المياه والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

متابعة دقيقة لبيانات هيئة الأرصاد الجوية

من جانبة قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، أن الاستعدادات لمواجهة الأمطار تبدأ من خلال متابعة دقيقة لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، لتحديد توقيت النوات والأماكن التي سوف تسقط عليها الأمطار، لتنشر الشركات التابعة معداتها بمختلف المحاور، وفقا لخطة الطوارئ لكل شركة.

وأشار إلى تمركز معدات الشركات بالمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق والأمكان المنخفضة، ورصد المناطق الساخنة في كل نوة، لسرعة إيجاد حلول لها، مع التواصل المستمر من خلال غرف الطوارئ والعمليات بكل شركة بالمحافظات مع كل الجهات المعنية.

وأوضح أنه يمكن استقبال بلاغات وشكاوى الصرف الصحي والأمطار من خلال شركاتنا عبر أرقام الخطوط الساخنة 175 بالقاهرة والإسكندرية، و125 بباقي المحافظات.