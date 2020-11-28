روحاني عن آخر نشاطات العالم النووي فخري زاده: كرس وقته في أبحاث كورونا

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية السبت عن آخر نشاطات العالم النووي محسن فخري زاده الذي أغتيل أمس في طهران، متوعدا بالرد في الزمان المناسب.

ولفت روحاني، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، إلى أن العالم فخري زاده كرس وقته مؤخرا في إجراء الأبحاث لمكافحة فيروس كورونا وصناعة أجهزة تشخيص الفيروس، وعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي لإيران في صناعة المعدات والأدوية لمواجهة الجائحة.

وشدد روحاني على أن إيران سترد على اغتيال فخري زاده في الزمان المناسب، مشددا على أن إيران أكثر ذكاء وحكمة من الوقوع في المصيدة الإسرائيلية التي تسعى إلى خلق فوضى في المنطقة.وقال روحاني:"قرأنا أكف النظام الصهيوني ولن ينجح في تحقيق أهدافه الخبيثة ضد إيران".وشدد الرئيس الإيراني على أن اغتيال العالم النووي الإيراني لن يمر من دون رد، معتبرا أن اغتيال محسن فخري زاده هو نتيجة عجز أعداء إيران في المنطقة وفشلهم في الملفات السياسية.

وأشار روحاني إلى أن اغتيال العالم فخري زاده يثبت أن العدو يعيش حالة توتر خلال الأسابيع المقبلة ويشعر أن الضغوط على إيران تلفظ أنفاسها الأخيرة، وقال إن "العدو يريد استغلال الأسابيع القليلة المقبلة كي يتمكن من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد أن اغتيال فخري زاده لن يعرقل مسار إيران في المجالات العلمية بل سيؤدي إلى تشديد عزمها، وعلى أعداء إيران أن يدركوا أن إيران أكثر شجاعة من ألا ترد على جريمة الاغتيال.

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".