الدعاية الإلكترونية وسائل مرشحي قليوب والقناطر في زمن كورونا

نشط الفضاء الإلكتروني على صفحات التواصل الاجتماعي بدائرة القناطر وقليوب والتي يجرى فيها إعادة وحيدة بمحافظة القليوبية في انتخابات مجلس النواب، حيث لجأ المرشحان على المقعد درويش مرعي مستقبل وطن وعزت كريم مستقل للدعاية الإلكترونية للتغلب على موجة كورونا الثانية في ظل وفاة مرشح بالدائرة متأثرًا بكورونا، وهو اللواء محمد إبراهيم ولحقه أمس الأول نائب بالبرلمان الجديد عن بنها وكفر شكر الدكتور جمال حجاج ضحية فيروس كورونا أيضًا.

وتحولت صفحات فيس بوك والحملات الإلكترونية للمرشحين إلى أهم وأبرز وسائل الدعاية الخاصة، فيما أعلنت حملة الدكتور النائب إبراهيم عويس مستقبل وطن، الفائز بنفس الدائرة من الجولة الأولى، انضمامها لحملة مرشح الحزب في الإعادة درويش مرعي واستكمال جولة الإعادة بمساندة النائب الفائز.

وشهدت الدائرة تحركات حثيثة من المرشحين على صفحات التواصل الاجتماعي في طلب التأييد والدعم، ووجه مرشح حزب مستقبل وطن درويش مرعي رسالة للناخبين طالبهم فيها باستكمال مسيرة دعمه والوقوف بجواره في جولة الإعادة فيما أعلن مرشحا مستقبل وطن الفائزان بالمقعدين الآخرين للدائرة النائبان عادل عامر والدكتور إبراهيم عويس تأييدهما لزميلهما في ترشيح الحزب خلال مرحلة الإعادة.

بينما بدأ المرشح الثاني عزت كريم مستقل في محاولات كسب تأييد أكبر عدد من مرشحي الدائرة المستقلين الذين لم يوفقوا في الجولة الأولى لتأييده وعمل تحالف للمواجهة من خلال حملاتهم الإلكترونية أمام مرشح مستقبل وطن أملاً في تقليص الفارق بينهما في الجولة الأولى واقتناص المقعد.

وكانت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية قد أظهرت حصد ائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن 15 مقعدًا فرديًا من أصل 16 مقعدًا فرديًا جرت عليها انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بالمحافظة في 6 دوائر بواقع 12 مقعدًا لمستقبل وطن ومقعدين للشعب الجمهوري ومقعد للوفد الجديد.

بينما خسر 207 يمثلون الأحزاب السياسية الأخرى والمستقلين في الجولة الأولى للانتخابات والتي جرت بين 223 مرشحًا مثلوا الأحزاب السياسية والمستقلين ومنها الوفد والمصري الديمقراطي وحماة الوطن ومصر الحديثة وأبناء مصر.

فيما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد القائمة الـ14 حيث فازت بفارق كبير عن قائمة تحالف المستقلين في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.