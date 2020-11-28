"صباح الخير يا مصر" يعرض تقريرا عن رعاية القاهرة للأشقاء الأفارقة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "مصر ترعى الأشقاء الأفارقة طبيا من خلال مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي".

وجاء في التقرير، أن اهتمام القيادة السياسية المصرية بالقارة السمراء كان سببًا في إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس سي، التي تقدم خدماتها لـ18 دولة إفريقية.

وفور بدء المبادرة، جرى عمل جسر جوي مع الدول الإفريقية الشقيقة لنقل معدات طبية وأدوية في 9 دول إفريقية من بين الدول الـ18 المستهدفة والمرشحة للزيادة، إذ جرى علاج 250 ألف مواطن إفريقي من فيروس سي حتى الآن، منذ تكليف رئيس الجمهورية ببدء المبادرة أثناء ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان في مارس من العام الماضي.

وبدأت وزارة الصحة العمل من اللحظة الأولى للتكليف بالتعاون مع الوزارات المعنية وبدء التواصل مع 14 دولة من دول حوض النيل، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وامتد العمل إلى دول أخرى، إذ تمت زيارة مستشفى أنجامينا ومعمل الفيروسات ووزارة الصحة بدولة تشاد، وفي دولة أوغندا تم زيارة مستشفى المعمل المركزي وبنك الدم وتوقيع مذكرة تفاهم، وفي إثيوبيا تم زيارة مستشفيات وزارة الصحة وتوقيع مذكرة تفاهم، كما تم زيارة مستشفى ابن سينا وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة بالسودان.

وبدأت الجولة الثانية من تطبيق المبادرة في 8 أكتوبر من العام الماضي، بإرسال فريق طبي رفيع المستوى إلى تشاد وشحنة من الأدوية تضم علاجات فيروس سي تكفي 3 آلاف مريض وكواشف سريعة تكفي فيروسي سي وبي، بالإضافة إلى محاليل للفيروس وتحاليل بي سي آر.

وبدأت الجولة الثالثة في إريتريا، من أجل تطبيق المبادرة في 24 نوفمبر من عام 2019 بإرسال فريق طبي وشحنة من الادوية تحتوي على علاجات فيروس سي تكفي لعلاج 1000 مريض كمرحلة أولى، وكواشف سريعة تتجاوز 10 آلاف كاشف بالإضافة إلى محاليل للفيروس و1000 اختبار pcr.