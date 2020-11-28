في ثالث يوم عرضه.. إيرادات فيلم The Croods تتخطى 4 مليون دولار

حقق فيلم الأنيميشن The Croods: A New Age إيرادات وصلت إلى 4 مليون و600 ألف دولار بعد 3 أيام من عرضه داخل أمريكا، بينما جاءت إجمالي أرباحه بالدول المختلفة 7 مليون و600 ألف دولار.

والفيلم من إخراج جويل كروفورد، وشارك في كتابته مجموعة من الكتاب، ومأخوذ من قصة لكيرك ديميكو، كريس ساندرز.

ويحكي الفيلم عن عائلة من عصور ما قبل التاريخ تعيش تحديًا من قبل عائلة منافسة تدعي أنها أفضل وأكثر تطورًا.

The Croods: A New Age شارك فيه مجموعة كبيرة من الممثلين بأصواتهم، بينهم نيكولاس كيدج، إيما ستون، رايان رينولدز، بيتر دينكلاج، وغيرهم.

تعتبر أرباح الفيلم أفضل من المتوقع، وسط انتشار فيروس كورونا، الذي أثر كثيرا على دور السينما، وأدى إلى إغلاق الكثير من دور العرض، وسبب تأجيل أفلام.

وجاءت أرباح الأفلام العروضة داخل أمريكا، ضعيفة بسبب كورونا الذي تسبب في خسائر كبيرة على صناعة السينما.

فحقق فيلم الرعب Freaky، في أسبوعه الأخير إيرادات تساوي مليون و300 ألف دولار فقط.

ولم يحقق أحدث أفلام الممثل الحاصل على جائزتي أوسكار، روبرت دي نيرو، "الحرب مع الجد" سوى 747 ألف دولار فقط، في أسبوعه الـ7، بينما تخطت مجمل أرباحه الـ 24 مليون دولار.

بينما حقق فيلم Let him go، في أسبوعه الثالث إيرادات تساوي 724 ألف دولار فقط، وهو من تأليف وإخراج توماس بيزوتشا ومأخوذ من رواية لـ لاري واتسون.

ولم يحقق فيلم الرعب Come play، في أسبوعه الثامن سوى 563، بينما جاءت مجمل أرباحه 8 مليون دولار داخل أمريكا، وهو من تأليف وإخراج جاكوب تشيس.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل طرح مجموعة كبيرة من الأفلام، بينها أحدث إصدرات سلسلة جيمس بوند "لا وقت للموت" من بطولة رامي مالك ودانيال كريج، وإيضا تأجيل طرح فيلم بات مان من بطولة روبرت باتينسون، تأجيل ماتريكس 4 لكيانو ريفز.