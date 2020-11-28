الاتصالات: لدينا نصف مليون خريج سنويا في مجالات متعلقة بالتكنولوجيا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر بلد واعد تتميز بأن أكثر من 20% من سكانها في الفئة العمرية من 18 حتى 29 عاما، كما أن هناك نحو 500 ألف خريج سنويا في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير، فى بيان للإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة "أوتاوا" الكندية لتقديم برنامج ماجستير مهني في الهندسة الكهربية والحاسبات في مسارى الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وانترنت الأشياء والروبوتات؛ وذلك فى إطار مبادرة "بُناة مصر الرقمية"، أن مصر تشهد نموًا سريعًا في مجالات الابتكار الرقمي وريادة الأعمال.

ومن جانبه، أشاد السفير أحمد أبوزيد سفير مصر بكندا، بمبادرة "بناة مصر الرقمية" لكونها تسعى إلى تمكين الجيل القادم من الشباب المصري لتنفيذ الرؤية الرقمية لمصر؛ موضحا أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة والوزارة يأتي بعد أسابيع من المفاوضات والعمل الجاد سعياً للتوصل إلى اتفاق نهائي والذي بمقتضاه سيحصل سنويا مئة المئات من الخريجين من الشباب المصري على الدراسات العليا في مجالات تحظى بأولوية كبرى لدى الحكومة المصرية.

وأوضح أن التعليم يعد مجالًا هامًا للتعاون بين مصر وكندا حيث يجذب قطاع التعليم الكندي دوما الطلاب المصريين؛ معربا عن سعادته لكون جامعة أوتوا هي أول مؤسسة كندية تنضم إلى المبادرة فى ظل سعى الجامعة إلى الحفاظ على أعلى مستوى من الاحتراف والتميز وتقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في التعليم.

وأشار السفير لويس دماس السفير المرشح designated لكندا بالقاهرة الى أهمية الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وجامعة أوتاوا الكندية فى المجال التعليمي والذى يمثل أولوية لدى مصر وكندا وأحد العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي.

ونوه إلى أن دولة كندا تعد شريكا متميزا في مجالات البحوث والتطوير ومصدر للمعرفة والابتكار والابداع، وذلك في إطار السعى نحو بناء أجيال جديدة تمتلك المعرفة والابتكار؛ معربا عن تطلعه إلى بناء جسور جديدة بين مصر وكندا من خلال هذه الشراكة، مشيدا بالجهود المبذولة من كافة الشركاء من أجل تحقيق هذا التعاون في هذه المبادرة بهدف توفير فرص للتعلم وبناء القدرات التنافسية.