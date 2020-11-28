"البيئة" و"الاتصالات" يبحثان الاستثمار بالمخلفات الإلكترونية

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث سبل زيادة الاستثمار في مجال المخلفات الإلكترونية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اتخاذ الوزارة خطوات جادة وفاعلة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد مخلفات خطرة على صحة الإنسان والبيئة، لذا فكان لابد من وضع إطار ينظم العمل في هذا المجال من أجل تسهيل عملية جمع تلك المخلفات تمهيدا لدخولها مصانع التدوير.

وأكدت فؤاد تعاون البيئة مع وزارة الاتصالات في مجال المخلفات الإلكترونية وسعيهم لمعاونة الوزارة أيضا في مجال المخلفات الصلبة من خلال وضعهم لنظام محدد إلكترونيا يتم من خلاله تتبع من يقوم بالقاء القمامة ومعرفة الأماكن التي تم إلقاء القمامة بها مما ينظم العمل في مجال المخلفات بشكل عام.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم وزارة البيئة باستكمال منظومة جمع المخلفات وميكنتها وحوكمتها بالوسائل التكنولوجية وهو ما يثبت تعاظم دور وزارة البيئة يوما بعد يوم لخدمة البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارتين في مجال المخلفات الإلكترونية نظرا لأهمية هذا الموضوع وهو ما ظهر واضحا بقيام الدولة بإصدار قانون المخلفات لتنظيم العمل في هذا المجال.

وأشار المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة أن هناك اتفاق بين الحكومتين المصرية والسويسرية لتنظيم العمل في مجال المخلفات الإلكترونية والغرض منه هو تقديم أكبر قدر من المخلفات الإلكترونية للمصانع وأن يتم عمل حصر كامل للأجهزة خاصة في ظل التحول الرقمي وازدياد عدد الأجهزة الإلكترونية في مصر.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة وطنية لتنظيم العمل في مجال المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارات كلاً من المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، الصحة، الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري".