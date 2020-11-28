صور.. وفاة وإصابة 7 أشخاص في انفجار مطعم بالرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار بسبب تسرب غاز في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الدفاع المدني السعوي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "باشر الدفاع المدني بالرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين"، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأشار الدفاع المدني السعودي، إلى حدوث أضرار مادية في الموقع والمحلات المجاورة وإلى أن حالة المصابين مستقرة.

وشارك مواطنون مشاهد وصور تظهر حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكان وبالمحلات التجارية، ويظهر في أحد مقاطع الفيديو عناصر الدفاع المدني وسيارات الإطفاء في مكان الانفجار وحدوث انهيار في واجهة المطعم.