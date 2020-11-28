السفير أحمد حجاج: هناك مشروع لافتتاح فرع لجامعة القاهرة بجنوب السودان

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، إن جنوب السودان من المواقع المهمة لسياسة مصر الأفريقية، وكانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ جوبا بجنوب السودان هي الزيارة الأولى له ولكن رئيس جمهورية جنوب السودان زار مصر عدة مرات، مشيرا إلى أن ما تقوم به مصر من مشروعات في جنوب السودان تخدم الشعب السوداني والمواطن جنوب السوداني.

وأضاف حجاج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مصر كانت تفضل خيار الوحدة بين جنوب وشمال السودان ولكن ما دام الطرفان قد رضيا بإنشاء دولتين فمصر تعمل على التقريب بينهما وتسوية المشكلات بينهما.

وتابع، أن المنطقة الصناعية المصرية لن تخدم فقط جنوب السودان ولكن ستخدم الدول المجاورة وخاصة أوغندا وجنوب فينيا حيث إن هذه المناطق ليس لها صلة بموانئ على البحر لتستطيع أن توصل السلع والمستلزمات بسهولة، لافتا إلى أن منطقة الخدمات الطبية أيضا تخدم المواطن جنوب السوداني في غياب أو تقريبا عدم وجود بنية صحية مناسبة في هذه الدول.

وأشار، إلى أن بناء سد في جنوب السودان يثبت أن مصر لا تعترض على بناء السدود على النيل ولكن بشرط ألا تؤدي إلى الإضرار بمصالح مصر المائية، لافتا إلى أن مصر تقوم بتدريب عدد كبير من الكوادر الجنوب سودانية على إدارة إعداد الميزانية، الدبلوماسية، التمريض، السكك الحديدية، وأيضا تدريب عدد كبير من قادة الجيش جنوب السوداني في أكاديمية ناصر العسكرية، مؤكدا أن العلاقات المتميزة بين مصر وجنوب السودان لم تخدم فقط العلاقات الثنائية ولكن ستمتد آثارها إلى الدول المجاورة لجنوب السودان.

وأوضح، أن جنوب السودان يفتقر إلى شبكة مناسبة من الطرق التي تسهل إنتقال المواطنين وتوطين الصناعات المحلية ولكن الخبرة المصرية تساهم في ذلك ولكن بوجود مشاركة دولية تقوم بالتمويل العربي الأفريقي "بنك التنمية الأفريقي، البنك الأفريقي في الخرطوم" وكل هذه الإجراءات تساعد على زيادة التنقل بين أنحاء جنوب السودان وترفع من مستوى معيشة المواطن جنوب السوداني.

واستطرد، أن مصر من الممكن أن تزيد من بعثاتها التعليمية في جنوب السودان، وهناك مشروع لإقامة فرع لجامعة القاهرة في جنوب السودان.