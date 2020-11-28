ضبط 29 متهما وتحريز 26 بندقية آلية في "فيديو مرشح سوهاج"

تمكنت حملة شنها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، من ضبط 29 شخصا بحوزتهم 26 بندقية آلية و2 طبنجة وبندقية خرطوش، على خلفية ما جرى تداوله من مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام بعض أنصار المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة سوهاج، بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجاً بفوز مرشحيهم.

وقررت النيابة العامة التحفظ على الأسلحة وإرسالها لخبراء الأدلة الجنائية، واستجواب المتهمين لمعرفة طرق حصولهم عليها.

كما جرى تحريز كميات كبيرة من الذخائر والأعيرة النارية، كما قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة الأسلحة المضبوطة.

وفي أسيوط داهمت قوة قرية بني محمد مركز أبنوب –وعزبتي "التحرير وهلال" مركز ديروط، وقريتي "درنكة والمطيعة" مركز أسيوط -بندر صدفا مركز صدفا- قرية بني رافع مركز منفلوط، للقبض على المتورطين في الواقعة، حيث تم ضبط 34 قطعة سلاح ناري و32 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش، و85 طلقة آلية بحوزة 30 متهما.

وفي مديرية أمن سوهاج جرى ضبط 16 قطعة سلاح ناري رشاش جرينوف و15 بندقية آلية، بحوزة 16 متهما.

وفي مديرية أمن قنا، جرى استهداف قرية السمطا مركز دشنا وقرية المصالحة مركز نجع حمادي، وفي قرية الحجيرات مركز قنا جرى ضبط 9 قطع أسلحة نارية رشاش جرينوف و8 بنادق آلية بحوزة 9 متهمين.

وفي مديرية أمن الأقصر جرى استهداف قرية منشأة العماري دائرة قسم الأقصر وضبط 3 قطع أسلحة نارية، عبارة عن بندقية آلية 2 طبنجة بحوزة 3 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهمون للنيابة المختصة التي تولت التحقيق.