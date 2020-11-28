أستاذ إعلام: حافظ الميرازي نموذج للإفلاس الإعلامي ويحاول تشويه الدولة

قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن حافظ الميرازي يشكل نموذج للتيه والإفلاس الإعلامي الذي أصاب العديد من الإعلاميين المصريين والعرب خلال الفترة الأخيرة، وأن ما يقوم به هو استمرار لأدوار حاول أن يمارسها وفشل فيها لأنه قادر على أن يقيم علاقة ويعمل ويظهر على الشاشات، ثم يفسد هذه العلاقة بافتراءات على من عمل معه.

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هذه محاولة جديدة للعودة ولإثبات أنه موجود وأنه يستطيع أن يكون في إطار قائمة المشوهين والناقدين غير الموضوعيين والاحترافيين للدولة المصرية ورموزها، وكالعادة يقول كلام معاد وسمج عن القضايا والموضوعات "يعني أي إعلامي احترافي يملك عشر الخبرة التي يمتلكها حافظ الميرازي ربما يتراجع كثيرا قبل أن يقول هذا لأسباب كثيرة لأنه كلام محسوب ولا داعي للخوض فيه فهو تكرار لأشياء تقال هدفها المزيد من تشويه الدولة المصرية ورموزها".

وتابع، أن الغيرة والغل والحقد على نجاح تجربة مصر في الاستقلال السياسي من حكم الإخوان الأسود، وهذا جزء من رد الفعل العنيف والجنوني التي تمارسه جماعة الإخوان وحلفائها من خلال منصاتها الإعلامية لتشويه أي رمز من الرموز التي يثق فيها المصريين وتتمتع بمصداقية عالية، "في حالة لما تكون عاوز تثبت قوتك بتيجي في صخرة قوية أو عمود ضخم أو وتد شديد القوة وتحاول أن تنطحه، فهذه محاولات بائسة وفاشلة من إعلامي فقد البوصلة والتوجه".

وأكد، أن مصر برجالها ونسائها وعظيماتها أقوى من كل محاولات التشكيك والصيد في الماء العكر فهي قوية، وتجربة مصر منذ 2013 وحتي الآن تقول أن مصر ماضية رغم تفاهة وعدم احترافية موضوعية نفر من أبنائها الأغبياء.