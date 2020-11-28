رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس وزراء بريطانيا يعين وزيرا مسئولا عن انتشار لقاح فيروس كورونا

كتب:

أ.ش.أ
04:51 م | السبت 28 نوفمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

عيّن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، ناظم الزهاوي، وزيرًا للصحة مسئولًا عن انتشار اللقاح المكافح لفيروس كورونا، مع ترتيب مؤقت مقرر أن يستمر حتى صيف العام المقبل على الأقل.

وأوضح مجلس الوزراء البريطاني، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم، أن الزهاوي سيقدم تقاريره إلى وزير الصحة، مات هانكوك، وسيظل وزيرًا للأعمال نائبًا، وسيركز على وجاء تعيين الزهاوي في أعقاب مطالبات من حزب العمال المعارض للحكومة بتعيين وزيرًا للإشراف على توزيع اللقاح، الذي من شأنه أن يكون متاحًا للمساءلة وتجنب تكرار الأخطاء التي حدثت على خلفية شراء معدات الحماية الشخصية والاختبار والتتبع.

وكانت الحكومة حجزت 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد، بالإضافة إلى أنها أمنت نحو 40 جرعة من لقاح شركة فايزر تكفي لـ20 مليون شخص أو لنحو ثلث سكان المملكة المتحدة.

اقرأ المزيد:

الإغلاق العام الثاني مرجح في بريطانيا بسبب فيروس كورونا

عاجل.. بريطانيا تعلن الإغلاق العام لمدة 4 أسابيع بسبب كورونا

ملكة بريطانيا في مقدمة قائمة انتظار لقاح كورونا بفضل "سنوات خدمتها"

أستاذ تخدير في بريطانيا: كورونا بيبهدل الكلى ويعمل جلطات في كل مكان

بريطانيا تسجل 18 ألفا و662 إصابة جديدة بفيروس كورونا