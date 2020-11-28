برلماني يطالب بإحالة واقعة إهانة شيكابالا للنيابة

قال النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، إن الروح الرياضية التي صاحبت قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كانت نموذجية، لكن التصرفات التي حدثت من بعض الجماهير بخروجها عن القانون باحتفالها بأحد الميادين حاملين كلباً، وهاتفين باسم لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا أمر غير مقبول وتجاوز لا يجوز الصمت عليه.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، السبت، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، مطالبة بالتحرك تجاه هذه الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، وتطبيق عقوبات التنمر علي هذه الجماهير التى خرجت عن صحيح القانون وتنمرت علي لاعب الزمالك، مشيرا إلي أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أقر تعديلات تشريعية مؤخراً في هذا الصدد لمواجهة مثل هذه التجاوزات غير المقبولة.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن العقاب لبعض الجماهير التى خرجت عن النص، لابد أن يكون رادعاً، لمواجهة سبل وثقافة التعصب التى يكون لها دائما تداعيات سلبية على المجتمع المصري، مشيرا إلى أن مبادرة نبذ التعصب التى أطلقتها وزارة الشباب لابد أن تتعاطى مع هذه النماذج وتواجهها بحسم.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أكثر من شهر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأنه يُعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، سواء كان عن طريق الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.