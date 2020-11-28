رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش عاصمة إقليم تيجراي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، السبت، دخول الجيش مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، بعد انتهاء المهلة التي منحها "للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" وبدء "المرحلة الأخيرة" من الهجوم الذي تشنه القوات الاتحادية على الإقليم.

وأفاد مراسل "سكاي نيوزعربية"، أن الجيش الإثيوبي أعلن دخوله مدينة ميكيلي، بعد معارك استمرت يوما كاملا.

ونقلت هيئة البث الإثيوبية عن أبي أحمد قوله: "تمكّنا من دخول مدينة ميكيلي من دون أن يتم استهداف المدنيين الأبرياء".

وكان أكد رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبية، اللفتنانت جنرال حسن إبراهيم، أن القوات الاتحادية سيطرت على بلدة وقرو، التي تبعد 50 كيلو متر شمالي ميكيلي، لافتا إلى أنها ستسيطر على العاصمة "خلال بضعة أيام".

وأضاف، أن القوات الحكومية سيطرت على عدة بلدات أخرى، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأعطت الحكومة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مهلة الأحد الماضي، لإلقاء السلاح أو مواجهة هجوم على ميكيلي، التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، وانقضت هذه المهلة الأربعاء الماضي.

وأبلغ آبي أحمد، الذي أعلن الخميس أن الجيش بدأ "المرحلة الأخيرة" من الهجوم، مبعوثي سلام أفارقة، الجمعة، بأن حكومته ستحمي المدنيين في تيجراي.