البنك التجاري الدولي يعرض تقنية الـATM اللاتلامسية خلال مشاركته في فعاليات "Cairo ICT"

شارك البنك التجارى الدولى - مصر، فى فعاليات المعرض الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2020 فى دورته الـ24 لهذا العام، الذى عُقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وأقيمت فعاليات المعرض بأرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة فى الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجارى.

وحرص البنك التجارى الدولى على تقديم الخدمات الإلكترونية غير التقليدية عبر القنوات الرقمية المتعددة، وذلك فى ظل سعيه للتطوير والتحديث المستمر بما يتواكب مع احتياجات العملاء، وبما يتماشى مع آليات التطور التكنولوجى والخدمات الرقمية ومنها تفعيل التقنية اللاتلامسية على شبكة أجهزة الصراف الآلى، التى سوف يتم طرحها للعملاء فى القريب العاجل.

وتتميز هذه التقنية بالسرعة والأمان، حيث يقوم العميل بتمرير البطاقة المصرفية المزودة بخاصية Contactless على ماكينات الصراف الآلى وإدخال الرقم السرى الخاص بالبطاقة لإتمام معاملات مختلفة، مثل السحب والإيداع وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية ودفع الفواتير، ويأتى ذلك تأكيداً لمكانة البنك التجارى الدولى فى مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتوظيفها فى تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنك.

ومن جانبه، قال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى البنك التجارى الدولى - مصر، إن البنك قام بتحديث بنيته التحتية المصرفية والاستفادة من الوظائف المتطورة لتمكين الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة، كما قام بتطبيق أحد النظم لدفع عمليات أكثر كفاءة وتجربة أفضل للعملاء عبر شبكة الفروع المتنامية للبنك.

وأضاف «فرج» أن البنك يواصل خطته فى ضخ استثمارات لتطوير الأنظمة الإلكترونية، ويخطط لإطلاق حزمة من القنوات والخدمات الرقمية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد سلطان، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بالبنك التجارى الدولى - مصر، إن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلقت فرصاً كبيرة للبنوك للتوسع فى الخدمات الرقمية، ونتيجة لأن البنك تبنى استراتيجية طويلة الأجل على مدار السنوات السابقة لتطوير الأنظمة الإلكترونية وميكنة المدفوعات، انعكس ذلك على زيادة العمليات المميكنة على حساب العمليات اليدوية، وبالتالى فإن البنك مستمر فى تنفيذ استراتيجياته وخططه الخاصة بتطوير النظم الإلكترونية وما تتطلبه من استثمارات.