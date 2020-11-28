البحوث الفلكية: نرصد هزات أرضية في مصر يوميا.. ومعظمها دون تأثير

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد، تسجل يوميًا عدد من الهزات الأرضية بمناطق مختلفة، سواء داخل الحدود المصرية أو خارجها، لافتًا إلى أن غالبيتها تكون بسيطة وليس لها تأثير، وعدد قليل منها يتم الإعلان عنه، بسبب شعور بعض المواطنين بها.

وأوضح "القاضي" في تصريحات لـ"الوطن"، أن قوة هذه الهزات تتراوح ما بين 1 درجة إلى 2.5 درجة على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أنه لا يتم الإعلان عنها نظرًا لعدم وجود تأثير لها وعدم بث الذعر والبلبة تجاه المواطنين، مؤكدًا أن المعهد يمتلك 86 محطة رصد موزعة بأنحاء القطر المصري تعمل يوميًا، ومُجهزة بأحدث الوسائل العالمية المتبعة في الرصد.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك عدد من المناطق في مصر نشطة بالهزات الأرضية، موزعة في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن درجة قوتها لا تزيد عن 2.5 درجة على مقياس ريختر، موضحًا أن المناطق تقع في البحر المتوسط شرق مدينة تكريت بالقرب من السواحل المصرية الشمالية، ومنطقة جنوب السد العالي بأسوان ومنطقة دهشور بالقرب من محافظة الجيزة، ومنطقة جنوب شرق مدينة شرم الشيخ، وشرق الغردقة وشرق مدينة القاهرة الجديدة، أي بين غرب منطقة خليج قناة السويس وشرق مدينة القاهرة الجديدة.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيقية، إلى أن غالبية الهوات بسيطة جدًا ولا يشعر بها المواطنين.

وأكد القاضي، أن مصر من المناطق الآمنة جغرافيًا، ولاتوجد بها زلالزال وهزات أرضية نشطة عنيفة مثل عدد من الدول كاليابان والصين وغيرها، موضحًا أن محطات الرصد تسجل بدقة جميع الهزات وتبعاتها إن وجدت.