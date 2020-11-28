فيديو.. حلاق الرؤساء والمشاهير: اتجهت للمهنة بسبب فشلي في التعليم

قال محمود لبيب، والشهير بـ"حلاق الرؤساء والمشاهير"، إن اتجاهه لحرفة "الحلاقة" جاء بعد تعدد سقوطه في المرحلة الابتدائية، وحينها خيره والده مابين التعليم أو العمل ليختار العمل كـ"ميكانيكي"، وحينها أخبرته جدته بأن مهنة "الحلاقة" أفضل كثيرًا: "هي اللي خلتني اشتغل في الكارير ده".

وأضاف "لبيب"، خلال استضافته "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه دائما ما كان يحب الحلاقة لنفسه بعدما كان يجبره والده على الحلاقة لدى "عم توفيق": "مكنتش بحب الحلاقة، علشان أبويا كان دافع أبونية عند حلاق اسمه عم توفيق وكان كل ما يشوفني ياخدني يحلقلي".

وأوضح، أنه مع بداية عمله كان يقوم بالحلاقة لأغلب المشاهير أمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات وعبدالحليم حافظ وعادل إمام وسعيد صالح وسمير صبري وغيرهم، حيث أنه لم يختار زبونه، ولكنهم هم من كانوا يختاروه: "مكانش في دماغي انهم فنانين، بس أنا بحب الشعر وهو رأس مالي أنا مش رأس مال الزبون، وكان لازم عليا أحافظ عليه".

وأكد "لبيب"، أنه يعشق الحلاقة للأطفال دون الكبار، حيث أنه دائما ما يجد نفسه الأقرب للأطفال في الحلاقة ويعلم كيفية مصاحبتهم وإقناعهم بالحلاقة بشكل بسيط حتى باتوا أصدقائه حاليًا بعدما أصبحوا شبابًا، مشيرًا إلى أنه قام من قبل بقص شعر الفنانة نجوى إبراهيم وميرفت أمين.

وتابع: "كنت بدخل للرئيس محمد أنور السادات أوضة نومه وكنت بصحيه علشان يحلق، كان بيصلي الأول وبعدين يقرأ ربع جزء من القرآن، وبعد ما يخلص يقوم أحلقله".

واختتم "حلاق المشاهير": "الموضة الموجودة حاليًا بين الشباب هي موضة الكابوريا اللي حلقتها قبل كده لأحمد ذكي، والموضة بتعيد نفسها مرة تانية، ودلوقتي فيه كتير هما اللي بيحلقوا لنفسهم وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه".