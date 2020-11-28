نجل سيدة الإسكندرية المقتولة حرقا: ضبط الجاني بهذه السرعة أثلج صدورنا

استقبلت أسرة سيدة المنتزه بالإسكندرية، التي أشعل عاطل فيها النار ما أدى إلى وفاتها، خبر إحالة الجاني إلى محكمة الجنايات، بفرحة لبدء محاكمة القاتل، مشيدة بسرعة ضبط الجاني، ومؤكدة على ثقتها في القضاء المصري.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد وجه بإحالة "إبراهيم. ق"، المتهم بقتل سيدة عمدا، عن طريق إشعال النار بها، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، إلى محكمة الجنايات المختصة لبدء محاكمته.

وكانت قضية قتل سيدة حرقا بواسطة عاطل قد أثارت استياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قتلها بطريقة بشعة بإضرام النار فيها.

وقال رامي مبارك، ابنها، إن قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته على فعلته البشعة، أثلج قلب العائلة ورفع من حالتها النفسية السيئة بعد وفاة والدتهم.

وأضاف الابن لـ"الوطن"، أنهم على ثقة كاملة في القضاء المصري النزيه، ويثقون في عودة حق والدتهم من المجرم الذي أودى بروحها بطريقة تشيب لها الرؤوس، مشيرا إلى أنهم يرون سرعة الإجراءات من قبل المسؤولين في التحقيق بالقضية وعودة حق والدتهم.

وتلقت النيابة العامة الأدلة ضد المتهم، وتتضمن شهادة ستة شهود وطفلين، بعد أن تعرفوا على المتهم أثناء عرضه عليهم خلال التحقيقات، إضافة إلى تقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي لتوضيح سبب وفاة المجني عليها، وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية بمسرح الجريمة، فضلا عن اعتراف المتهم خلال تحقيقات النيابة بارتكابه الجريمة بعد، وظهوره في لقطات فيديو أخذتها إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة تثبت توجهه إلى ارتكاب الجريمة.

وكانت المجني عليها شاهدت المتهم مع 2 آخرين يسرقون شقة أحد سكان العمارة التي تقطن فيها، ما دفعها إلى إبلاغ الشرطة التي ضبطتهم متلبسين، وبعد 4 أيام من التحقيقات تم الإفراج عن الجاني بضمان محل إقامته على ذمة التحقيق، ما دفعه إلى الانتقام من السيدة سامية حجازي، 60 عامًا.

وبالفعل توجه إلى منزلها وطرق الباب ليتفح له حفيدها فدفعه خارجًا ودخل وأغلق الباب، واتجه إلى غرفة نوم السيدة التي كانت تصلي، وسحبها من على سجادة الصلاة من الغرفة إلى باب الشقة وسكب عليها البنزين وأشعل النيران وسط مقاومة فاشلة منها، وفر هاربًا أمام أعين أهل المنطقة.