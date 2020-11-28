ندى بسيوني عن تعافي وليد سليمان من كورونا: البطولة علاج لكل الأمراض

حرصت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها بتويتر، على تهنئة وليد سليمان لاعب الأهلي، بشفائه من فيروس كورونا.

وكتبت ندى: "حمد الله على سلامة وليد سليمان، وشفاءه من كورونا، فرحة البطولة دي علاج لجميع الأمراض، ربنا يطمنك على سليم".

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، شفاء وليد سليمان، من الإصابة بفيروس كورونا، بعد تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها وليد سليمان، سلبية، على أن يجري اللاعب مسحة غدًا الأحد، قبل عودته للمران".

وأضاف: "أجرى وليد سليمان، مسحة مساء أمس، قبل أن تظهر نتيجتها صباح اليوم، سلبية".

ومن المقرر أن يخضع أليو ديانج وصالح جمعة لاعبا الأهلي، لمسحة كورونا، صباح غد الأحد، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، من أجل الاطمئنان عليهما وتحديد موقفهما من المشاركة في تدريبات الأحمر، وبالتالي المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري، الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس مصر.

كما يخضع باقي لاعبي الفريق الأحمر والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إلى مسحة صباح الأحد، وذلك قبل خوض التدريبات الجماعية على ملعب التتش، استعدادًا لملاقاة الاتحاد، الذي يقوده العميد حسام حسن.

ويلتقي الأهلي، مع الاتحاد السكندري، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش الثالث بالسويس، في نصف نهائي كأس مصر.

ويدخل الأهلي، لقاء الثلاثاء، وعينه على التأهل إلى نهائي كأس مصر، من أجل تحقيق الثلاثية، بينما يطمح الاتحاد، إلى استكمال مشواره نحو النهائي لإرضاء جماهير الاتحاد السكندري.