قائد قوات تيجراي: سنواصل التصدي لوحشية جيش الحكومة الإثيوبية

قال دبرصيون جبر ميكائيل قائد قوات تيجراي، في رسالة نصية إلى وكالة "رويترز"، مساء السبت، إن قواته ستواصل قتال الحكومة، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة الإثيوبية اكتمال العمليات العسكرية.

وأضاف في رسالته: "وحشيتهم لن تزيدنا إلا إصرارا على محاربتهم حتى النهاية"، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وردا على سؤال من "رويترز"، في رسالة نصية عما إذا كان ذلك يعني أن قواته ستستمر في القتال، أجاب دبرصيون: "بالتأكيد.. الأمر يتعلق بالدفاع عن حقنا في تقرير المصير".

ولم ترد حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، على ذلك حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، انتهاء العملية العسكرية التي خاضتها قوات الجيش الحكومي في إقليم تيجراي شمال البلاد.

ونشر أحمد، تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يطيب لي أن أعلن أننا أكملنا وأنهينا العمليات العسكرية في إقليم تيجراي".

وأضاف: "من الآن فصاعدا سيكون تركيزنا على إعادة بناء المنطقة وتقديم مساعدات إنسانية، في الوقت الذي ستعتني فيه الشرطة الفدرالية بملاحقة زمرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

وأفاد رئيس الوزراء، بأن الشرطة تبحث عن قادة الجبهة، وسيجري القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

ودخلت القوات الحكومية الإثيوبية، اليوم السبت، مدينة ميكيلي، عاصمة ولاية تيجراي، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قوله، في خطاب متلفز، إن "الجيش تمكن من دخول ميكيلي، دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء".

من جانبه، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الولاية بالكامل.

وفي 4 نوفمبر، أمر رئيس الحكومة الإثيوبية، بشن عملية عسكرية في شمال البلاد، ضد "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، الذين هاجموا قبل يوم من ذلك مواقع تابعة للقيادة الشمالية للجيش في المنطقة، وقتلوا عسكريين موالين للحكومة الفدرالية، واستولوا على أسلحة ثقيلة.

ودخلت القوات الحكومية المناطق الغربية من تيجراي، لتعيد السيطرة، بعد أسبوعين من المعارك، على معظم أراضي الولاية.