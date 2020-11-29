عاجل.. مصرع 3 وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان

لقي 3 أشخاص مصرعهم، منذ قليل، كما أصيب 11 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان-القاهرة" بمدخل قرية الغنيمية بإدفو شمال غرب محافظة أسوان.

وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة، بتلقيها بلاغاً من احد السائقين بالطريق الصحراوي، بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل ركاب بمدخل قرية الغنيمية بإدفو.

وقرر عبدالفتاح، انتقال رجال الأمن والحماية المدنية ورجال المرور والمباحث وسرعة التعامل مع الحادث، وتبين وفاة 3 وإصابة 11 آخرين.

كما انتقلت 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ويجري حالياً التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى إدفو، والمتوفين لمشرحة إدفو العمومية، تحت تصرف النيابة.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.