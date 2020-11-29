إصابة 4 في انقلاب سيارة على طريق "شبين القناطر - طوخ" بالقليوبية

شهد طريق "شبين القناطر - طوخ" بالقليوبية، حادث انقلاب سيارة أجرة أمام قرية الدير التابعة لمركز طوخ، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين المركزي والمستشفى الجامعي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ بانقلاب سيارة أجرة على طريق شبين القناطر طوخ.

وعلى الفور انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة أجرة نتيجة السرعة الزائدة من قائدها مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها على الفور، وتبين إصابة 4 أشخاص، وهم "رشا. ج. م" 28 عاما، من شبين القناطر، بخلع بالكتف الأيسر، و"محمد. إ. م" 30 عاما، من شبين القناطر، بجرح بالرأس، وجرى نقلهما لمستشفى شبين القناطر المركزي.

كما جرى نقل "محمد. م. م" 33 عاما، من شبين القناطر، بكسر بالساعد الأيمن، و"محمود. ا. ع"، 43 عاما، من شبين القناطر، بكدمات وسحجات، لمستشفى جامعة بنها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.