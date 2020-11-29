الأمم المتحدة: نحتاج 150 مليون دولار للإثيوبيين اللاجئين في السودان

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، وجود حاجة ماسة لأكثر من 150 مليون دولار خلال الستة أشهر المقبلة، لمعالجة وضع اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان منذ بداية القتال داخل إثيوبيا، بمعدل يصل إلى 600 لاجئ يوميا.

وبدأ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، زيارة إلى السودان، وتفقد معسكرات اللاجئين في ولايتي كسلا والقضارف (شرق السودان).

وقال جراندي، في تصريحات صحفية في معسكر "الراكوبة" بالقضارف، إن المجتمع الدولي مُطالب بالتحرك سريعا لدعم السودان، وتوفير الأدوية والمأوى والطعام للاجئين، مشيدا بحسن استقبال السودانيين، للاجئين الإثيوبيين.

وأضاف أنه يضم صوته للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بدعوة الأطراف في إثيوبيا لإيقاف الحرب، وبالتالي وقف عملية النزوح إلى السودان، موضحا أن عدد اللاجئين الذين عبروا إلى السودان يتراوح بين 43 إلى 44 ألفا.