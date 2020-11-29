وفد ألماني يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي غرب أسيوط

استقبل المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، وفدًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، وذلك في محطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ بمنطقة غرب أسيوط، للوقوف على البيانات التفصيلية اللازمة لإنشاء وحدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الحمأة (مخلفات ناتجة عن الصرف الصحي)، في أول تجربة بالصعيد تهدف إلى الحفاظ على البيئة بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه.

وقال رئيس شركة مياه أسيوط، إن الشركة تسعى إلى استحداث أسلوب جديد لمعالجة الحمأة المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي على مستوى المحافظة بالتعاون مع "GIZ"، بعد الانتهاء من الدراسات المساحية والبيئية والفيزيائية الشاملة، استجابة للتوجهات الدولية وقرارات وزارتي البيئة والزراعة كفكر مستحدث يستهدف تحقيق الاستفادة المادية والبيئية نحو التخلص الآمن من الحمأة.

وأكد أنه جاري تدريب كوادر فنية من مهندسين وفنيين وكيميائيين من الشركة، بالتنسيق مع مختصي الوكالة الألمانية "GIZ" على كيفية التعامل مع تلك المنظومة المستحدثة.

تدشين 7 مراكز خدمة عملاء بأسيوط

وأشار رئيس الشركة إلى تدشين 7 مراكز خدمة عملاء بأسيوط، للوصول لجميع القرى والنجوع، لافتًا إلى أن هناك خطة للتوسع في افتتاح مشروع سيارة خدمة عملاء متنقلة لتقديم خدمات المياه والصرف.

وذكر أن المشروع يهدف إلى الوصول إلى النجوع والقرى وكبار السن وذوي الهمم، وتتضمن جزءً توعويًا لتعليم المواطنين ويستطيع استغلالها بشكل أمثل بجانب ترشيد المياه.

وأكد رئيس الشركة أنه من الضروري توعية الطلاب بالمدارس بأهمية ثقافة المياه خاصة بالمدارس، لافتًا الي أن العربات تقوم بشرح كيفية تحويل الزيت إلى صابون، بدلًا من إلقائها في شبكة الصرف وإحداث تلوث بالشبكة.