سفير اليابان في زيارة لـ العلمين الجديدة: جلسة خيمة عربية وصور تذكارية

أجرى السفير الياباني لدى مصر ماساكي نوكي، بزيارة ميدانية إلى مدينة العلمين الجديدة، للاطلاع على معدلات التنمية الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث استقبله المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والكابتن محمد رشوان، لاعب رياضة "الجودو" الدولي السابق، ومسؤولو جهاز المدينة.

وتجول سفير اليابان، بالمشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها منطقة الأبراج الشاطئية المطلة على البحر، والممشى السياحي، والمنطقة الترفيهية، واستمع إلى شرحٍ واف حول المشروعات المختلفة بالمدينة، وحرص على التقاط الصور التذكارية بالمدينة، كما شارك السفير الياباني في جلسة بـ"خيمة عربية"، مع مسؤولي جهاز المدينة.

وأشاد السفير الياباني، في كلمته التذكارية في سجل الزيارات للمدينة، بالجهود المبذولة بالمدينة الناشئة، وأبدى فخره وامتنانه بحركة التنمية الواعدة بها، وكذا حفاوة الاستقبال والكرم العربي الأصيل، مؤكّداً زيادة أُطر التعاون بين مصر واليابان في المجالات المختلفة.

من جهته، أهدى المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إلى السفير الياباني "درع المدينة"، مقدماً الشكر على زيارته للمدينة، وعلى التعاون المستمر بين دولتى مصر واليابان.

وأشار "عبدالغني"، إلى أنَّه جارٍ تنفيذ 15 برجاً (بارتفاعات تصل إلى 42 دورًا) بمنطقة الأبراج الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، من المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام المقبل 2021، موضحاً أنَّه جارٍ تنفيذ أعمال الأساسات لـ3 أبراج أخرى.

وأضاف أنَّ المنطقة الترفيهية، تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعدداً من المحال التجارية.