مصدر أمني ينفي اندلاع حريق بقسم ثان شبرا الخيمة: مشاجرة مساجين

نفى مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، اندلاع حريق ووقوع حالات اختناق، داخل قسم ثان شبرا الخيمة، مؤكدًا أن الوضع آمن وتحت السيطرة.

وأضاف المصدر الأمني، اليوم، أن الأمر لا يتعدى كونه مشاجرة اندلعت بين ثلاثة مساجين داخل الحجز بقسم ثاني شبرا الخيمة، حيث تعدوا على بعضهم منوهًا بأنهم أصيبوا بخدوش.

وأكد المصدر الأمني، أنه جرى تحرير محضر للمساجين أطراف المشاجرة، وإعداد تقرير طبي بحالة كل منهم، وجاري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.