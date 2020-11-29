إيران: إسرائيل متورطة في مقتل زادة.. وسنرد على عملية اغتياله

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، اليوم الأحد، ّالتحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي فخري زادة.

وأشار خلال اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني، إلى أنّ "الجهات الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة حول اغتيال العالم فخري زادة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتابع العموئي: "سنرد على عملية الاغتيال، وإسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا إذا ظنت أن العملية ستبقى دون رد".

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم، أنّ دماء العالم النووي فخري زادة "ستزيل القيود عن البرنامج النووي، وستمهد الطريق لرفع العقوبات عن البلاد".

وحذّر مغتالي زادة قائلا: "لن يندم العدو المجرم على اغتيال فخري زادة، إلا برد قوي يردعه عن أي أخطاء أخرى مستقبلية".

وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنّ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، لن يبطئ مسار إيران النووي، مبينًا أنّ الحادث يظهر مدى "شدة يأس العدو"، موجهًا أصابع الاتهام لإسرائيل، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال روحاني، أمس: "مرة أخرى تلطخت الأيدي الشريرة للاستكبار العالمي ومرتزقته في الكيان الصهيوني بدماء عالم إيراني مجتهد وأغرقت الأمة الإيرانية في حزن عميق".

ولفت روحاني، إلى أنّ حادث اغتيال العالم محسن فخري زادة "عمل إرهابي مروع، ناجم عن عجز العدو في مواجهة التقدم العلمي وقدرات الأمة الإيرانية العظيمة، وهزائمه المتوالية في المنطقة، وأحيى خباثة وحقد العدو في أذهان العالم، مثله مثل أعماله الأخرى اللاإنسانية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.