البرلمان الإيراني يصوت بالإجماع على مشروع قانون رفع تخصيب اليورانيوم

صوت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%.

ويشمل القانون إعادة التصميم القديم لمفاعل "أراك" للماء الثقيل، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وحضر الاجتماع البرلماني 232 نائب من أصل 246، وصوتوا لصالح القرار.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "مشروع قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، سيحد من الأعمال الإرهابية التي يشنها العدو ضد إيران".

وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، اليوم الأحد، التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي فخري زادة.

وأشار خلال اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني، إلى أنّ "الجهات الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة حول اغتيال العالم فخري زادة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتابع العموئي: "سنرد على عملية الاغتيال، وإسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا إذا ظنت أن العملية ستبقى دون رد".

وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، أنّ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، لن يبطئ مسار إيران النووي، مبينًا أنّ الحادث يظهر مدى "شدة يأس العدو"، موجهًا أصابع الاتهام لإسرائيل، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال روحاني: "مرة أخرى تلطخت الأيدي الشريرة للاستكبار العالمي ومرتزقته في الكيان الصهيوني بدماء عالم إيراني مجتهد وأغرقت الأمة الإيرانية في حزن عميق".

ولفت روحاني، إلى أنّ حادث اغتيال العالم محسن فخري زادة "عمل إرهابي مروع، ناجم عن عجز العدو في مواجهة التقدم العلمي وقدرات الأمة الإيرانية العظيمة، وهزائمه المتوالية في المنطقة، وأحيى خباثة وحقد العدو في أذهان العالم، مثله مثل أعماله الأخرى اللاإنسانية".

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".