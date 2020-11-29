وزير الإنتاج الحربي يبحث تأهيل المصانع العراقية ورفع كفاءة إنتاجها

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وجمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقي كل من مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي" وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي"، يرافقهما عدد من المسؤولين بالوزارتين والدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة.

وتمّ إجراء عرض تقديمي بكل مصنع حول الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالمصنع وكذا المنتجات التي ينتجها والمشروعات التي يقوم بالمشاركة في تنفيذها، كما تمّ زيارة خطوط الإنتاج بالمصنعين والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى، كما تمّ زيارة معرض المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي.

وأكّد الوزير "مرسي" اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية في مختلف المجالات، مشيراً إلى موضوعات التعاون القائمة في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي تعكس وجود رغبة متبادلة في إقامة شراكات صناعية مثمرة في عدة مجالات.

وأضاف أنَّ الجانبين ناقشا إمكانية التعاون في مجال تأهيل المصانع العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج وكذا توريد متطلبات الجانب العراقي من المنتجات العسكرية والمدنية، داعيًا وزير الدفاع العراقي لمشاركة الشركات العراقية في معرض (EDEX) المقبل المقرر إقامته نهاية العام المقبل.

ومن جهته، أكّد وزير الدفاع العراقي أنَّ العلاقات بين العراق ومصر راسخة وتاريخية بما يعزز من أهمية التعاون بين الشركات العراقية وشركات الإنتاج الحربي الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع، كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب "سعدون"، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع العسكرية والمدنية المختلفة، مشيدًا بما اطلع عليه من إمكانيات تصنيعية وفنية بشركات الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة.

وفي نهاية اللقاء، تمّ الاتفاق على زيارة الوفود الفنية من وزارة الدفاع والشركات العراقية وزارة الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات المتوفرة بمختلف الشركات والوحدات التابعة، وتحديد مجالات التعاون المستقبلي بين الجانبين.