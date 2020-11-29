ضبط 62 طن دقيق بلدي مدعم خلال تجميعها لإعادة بيعها للمخابز بالخانكة

أكدت معلمومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تجميع (المسؤولين عن مخزن ومنخل كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة) بتجميع الدقيق البلدى المدعم والمخصص للمخابز البلدية والذي يصرف بنظام الحصص التموينية لتوزيعها على مستحقي الدعم وإعادة وتعبئته داخل شكائر على أنَّه دقيق فاخر لإعادة طرحه وبيعه لأصحاب المحال والمخابز الأفرنجية بغرض الاستفاده من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من جراء ذلك بعلم مالكيه.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ شن حملة تموينية أسفرت عن ضبط المدير المسؤول عن المخزن والمنخل وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات وضُبط بداخل المخزن (94 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجراما بإجمالي 4,700 طن- 62 شيكارة دقيق زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام دقيق فاخر منخول ومعاد تدويرة، بإجمالي 3,300 طن - 20 شيكارة نخالة زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام بإجمالي واحد طن- كميات كبيرة من الشكائر الفارغة - 2 سلندر الخاص بنخل الدقيق البلدى المدعم "منخل" - 2 ماكينة خياطة - ميزان كهرباء حساس).