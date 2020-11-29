عاجل.. النيابة تحقق في مخالفات نادي الزمالك لتحديد مرتكبيها خلال ساعات

قالت مصادر مطلعة، إن نيابة الأموال العامة، ستحقق خلال ساعات فيما ورد بالتقرير النهائي الصادر عن لجنة الفحص والتفتيش المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة، رقم 434 لسنة 2020، والتى تضم المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على نادي الزمالك، وعدد من المنشآت الرياضية الأخرى، التي أكدت وجود مخالفات مالية في نادي الزمالك.

وأضافت المصادر، أن التحقيقات تجري على قدم وساق في المخالفات الماليه الواردة بالتقرير المُعد حول ممارسات مجلس إدارة الزمالك، وصولا لتحديد المسؤولية الجنائية ومرتكبي هذه المخالفات، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة المختصة.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، قرارا برقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، ينص على عدة قرارات خاصة بإدارة شئون نادى الزمالك، ونصّ على وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

كما شمل القرار، تكليف المستشار أحمد البكري، الرئيس بمحكمة الاستئناف برئاسة نادي الزمالك، عقب إيقاف رئيس الزمالك المعزول بسبب مخالفات مالية، وجاء تشكيل مجلس إدارة الزمالك المؤقت كالتالي:

المستشار أحمد بكري محمد حميدة رئيسًا للنادي، وعضوية المستشارين محمد حميدة وهشام إبراهيم، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية المحامي العام الأول، وأشرف قاسم مشرفا على الكرة، وعبد الحليم على مديرا للكرة.

كما شمل القرار، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.