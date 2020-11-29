كفر الشيخ تدخل عصر شبكات الألياف الضوئية لدعم سرعة الإنترنت

تابع اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، استكمال أعمال إنشاء البنية التحتية لشبكات الألياف الضوئية بنطاق المحافظة، لدعم سرعة الإنترنت، وبهدف ربط جميع المواقع الحكومية بالمحافظة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأكد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات الحكومية المسؤولة عن التحول الرقمي للمحافظة، وأن يكون التنسيق بمعرفة مديري السنترالات ومهندسي الشركة المصرية للاتصالات مع رؤساء المجالس والمدن ومديري إدارات الخدمات بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي عمل بيان استرشادي محدد به مواقع ومسارات الحفر حسب الأولوية طبقا لأعمال رصف الطرق بكل مركز ومدينة.

ووجه سكرتير المحافظة، بضرورة المتابعة في الأعمال، وعقد اجتماع بنهاية كل شهر للوقوف علي معدل التنفيذ ومتابعة الأعمال وتحديد المعوقات لحلها علي الفور.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بعقد اجتماع تنسيقي بحضور مسؤول السنترال وجميع المسؤولين عن التحول الرقمي بإدارات الخدمات المختلفة والمنشآت الحكومية بكل مركز ومدينة، بحيث يتم الاتفاق علي مواقع ومسارات الحفر طبقا للأولوية وحسب خطة الرصف بكل مركز ومدينة.

كما كلف المحافظ، مديري سنترالات الشركة المصرية للاتصالات في كل مركز من مراكز المحافظة، بالتوجه إلى مجالس المدن لتحرير محضر تنسيقي لبدء الأعمال، وعقد اجتماع نهاية كل شهر لعرض موقف وحجم الأعمال التي تم تنفيذها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإتمام عملية التحول الرقمي، وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، مما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة، لدعم اتخاذ القرار بشكل سريع وآمن.