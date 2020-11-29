زعيم إقليم تيجراي يعلن إسقاط طائرة تابعة للحكومة الإثيوبية وأسر قائدها

أعلن زعيم إقليم تيجراي، دبرصيون جبراميكائيل، إسقاط طائرة تابعة للحكومة الإثيوبية وأسر قائدها، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، بدء مطاردة زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في الإقليم الواقع في شمال البلاد، بعد إعلان أديس أبابا أن القوات الاتحادية سيطرت على مقلي، عاصمة الإقليم، وأن العمليات العسكرية اكتملت.

وتحاول حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القضاء على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي حزب سياسي قائم على أساس عرقي هيمن على الحكومة المركزية من 1991 إلى 2018.

وقال أبي مساء السبت إن القوات الاتحادية سيطرت على مقلي خلال ساعات من شن هجوم هناك، مما هدأ المخاوف من قتال طويل الأجل في المدينة التي يقطنها نصف مليون نسمة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الشرطة الاتحادية ستحاول إلقاء القبض على "مجرمي" الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وتقديمهم للمحاكمة.

ووصف الصراع المستمر منذ 3 أسابيع بأنه شأن داخلي يتعلق بإعادة فرض القانون والنظام، ورفض عروض الوساطة الدولية.

ويُعتقد أن الآلاف قُتلوا، كما فر قرابة 44 ألفا إلى السودان منذ اندلاع القتال في الرابع من نوفمبر.