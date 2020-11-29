طبيب مارادونا يرفض اتهامه بالتسبب في وفاة النجم الأرجنتيني

رفض طبيب مارادونا، اتهامه بالتسبب في وفاة النجم الأرجنتيني، نتيجة الإهمال وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقبل قليل، أفادت وكالة أرجنتينية باتهام طبيب مارادونا بالقتل غير المتعمد، فيما يحقق مكتب المدعي العام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في وفاة أيقونة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا، بعد مزاعم بأن سيارات الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل نجم كرة القدم استجابة لمكالمة طوارئ.

وقالت مصادر قضائية في الأرجنتين إنَّ المدعين يحققون في الظروف المحيطة بوفاة دييجو مارادونا وما إذا كان من الممكن أن يكون السبب، إهمال طبي، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال أحد أفراد العائلة المقربين لوكالة الأنباء الفرنسية: "المخالفات كانت موجودة سابقًا".

وكان محامي مارادونا، ماتياس مورلا، دعا في وقت سابق إلى إجراء تحقيق في مزاعم تأخر سيارات الإسعاف أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل نجم كرة القدم استجابة لمكالمة طارئة في يوم وفاته.

وأكّد تقرير تشريح أولي للجثة، أنَّ مارادونا توفي أثناء نومه ظهر يوم الأربعاء الماضي بسبب "وذمة رئوية حادة وفشل قلب مزمن".

وفتح مكتب المدعي العام في بوينس آيرس ملفًا بعنوان "مارادونا دييجو، تحديد سبب الوفاة".

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس آيرس اليوم الأربعاء.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.