شقيق مدير استاد القاهرة: كان نفسي يتكرم وهو عايش

قال معتز فاروق، شقيق مدير عام ستاد القاهرة المتوفي، إنه كان يتمنى وجود تكريم لشقيقه في حياته بعد تنظيمه مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت الجمعة الماضية وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف لنادي الزمالك.

وأضاف "فاروق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن شقيقه لديه 3 بنات أعمارهن 17 سنة و18 سنة و طفلة عمرها 3 سنوات وهو وبناته وزوجته فخورون بأن والدهم مثال يحتذى به للأشخاص المتفانين في عملهم حتى آخر لحظة.

وأشار شقيق مدير عام ستاد القاهرة المتوفى، إلى أن شقيقه محمد فاروق خرج من غرفة العناية المركزة منذ أسبوع واحد بسبب ظروف صحية وأصر على استكمال الإشراف على إدارة استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر رغم أن الأطباء نصحوه بالراحلة لأنه يحب عمله.

وطالب بأن يحتذي الجميع بشقيقه من أجل أن تظهر مصر في شكل جيد أمام العالم مؤكدا أنهم سيتواصلون مع الإدارة من أجل استخراج معاش لبناته وأرملته من أجل أن يعيشوا حياة كريمة كما كان يوفرها لهم والدهم.

وتأسس استاد القاهرة الدولي عام 1958 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر تحت اسم استاد ناصر، واستمر بناء الاستاد على مدار 3 سنوات بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه وكان من أكبر الملاعب في أفريقيا والشرق الأوسط في ذلك الوقت، وضم لوحة نتائج إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى 4 أبراج إضاءة عملاقة، وتم تجديد الاستاد في عام 2004 بمبلغ مائة وخمسين مليون جنيه، واحتضن هذا الملعب كأس الأمم الأفريقية لعام 2006 والتي فازت بها مصر ويتسع إلى 75,000 متفرج من مختلف الجنسيات.