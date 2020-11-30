رئيس "الإنتاج الحيواني": جارٍ تسجيل 24 منشأة جديدة خالية من الإنفلونزا

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى بوزارة الزراعة، أن فتح باب التصدير لأول مرة لكتاكيت البياض وبيض التفريخ هو بداية انطلاق مصر وريادتها من جديد، خاصة وهى على أعتاب الاكتفاء الذاتى من الدواجن فى ظل التوسع بانطلاق مشروعات استثمارية ضخمة متكاملة بالصحراء، لافتاً إلى أنها أولى خطوات انطلاق التصدير لجميع منتجات الإنتاج الداجنى، مؤكداً أن قرار اعتماد مصر ضمن المنشآت الخالية من الإنفلونزا هو قرار طال انتظاره كثيراً، ولكن يتم التجهيز الآن للتوسع فى التصدير للفائض من الإنتاج، مؤكداً أنه جارٍ تسجيل 24 منشأة أخرى، بناءً على طلبات تم التقدم بها.

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى أن الوزارة تقف بجانب الصناعة وصغار المربين، مؤكداً قيامهم بعدة إجراءات لزيادة الإنتاج من خلال تسهيل تسجيل جميع الأنشطة ومشروعات الثروة الداجنة، مع الالتزام الكامل بكل ضوابط واشتراطات ومعايير الأمن والأمان الحيوى، سواء كان داخل هذه الأنشطة أو حولها، مما يرفع معدلات وكفاءة وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى عقد بروتوكولين، واحد ثلاثى مع الزراعة والبنك الأهلى المصرى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والثانى بين الزراعة والبنك الأهلى المصرى بهدف توفير الدعم اللوجيستى والمالى لصغار مربى الدواجن لتطوير مزارعهم من النظام المفتوح إلى المغلق، للاستفادة من وحدة المساحة وزيادة الإنتاج لأقصى درجة وانخفاض التكلفة، مما يؤكد رغبة الجهات المسئولة فى تطوير الصناعة.

وأشار «سليمان» إلى أن فتح آفاق الاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى، والذى صدر به قرار جمهورى رقم 139 لسنة 2020 لعدد 9 مواقع لإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى «منها 4 مواقع بقنا، و2 بالأقصر، و2 بالوادى الجديد، وآخر بشمال سيناء»، تم تقسيمها وتخطيطها بشكل كامل، حيث قامت بعض الشركات بتسلم مساحتها، وأصبحت على وشك الإنتاج، مما يعمل على زيادة الإنتاج وتجهيز الفائض للتصدير.

19 ألف مستفيد من مشروع البتلو.. و4 مليارات و100 مليون جنيه قيمة التمويل

وأكد أن الوزارة تعمل على كل من دعم القطاع الداجنى والحيوانى، حيث شدّدت الوزارة على عدم ذبح الحيوانات قبل وصولها إلى 400 كيلو لإعطاء كميات لحم كبيرة، موضحاً أنه تم تشكيل مجلس للمشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة ونائب الوزير كمقرر للجنة، حيث تم البدء فى منتصف 2017 بمبلغ 100 مليون جنيه، إلى أن وصل التمويل إلى 4 مليارات و100 مليون جنيه، تم تمويل 19 ألف مستفيد لشراء 220 ألف رأس بقيمة 3 مليارات و200 مليون جنيه للبتلو المحلى بمدة إقراض سنة ونسبة فائدة 5%.