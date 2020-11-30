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السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف مدنيين شمال شرق نيجيريا

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الوطن
11:24 ص | الإثنين 30 نوفمبر 2020
السعودية

السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة حكومة وشعبًا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار.

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