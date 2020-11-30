نائب ينتقد غياب وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية عن اجتماع السيول

انتقد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب الوزارء عن حضور اجتماع اللجنة اليوم، والمخصص لمناقشة أزمة الأمطار التي ضربت الإسكندرية، على مدار أيام.

ووجّه السجيني، انتقادات لاذعة للمسؤولين، قائلا إنّ ذلك ليس تقليلا من جهد قيادات الصف الثاني، لكن المقاربة السياسية تتطلب حضور على مستوى وزاري.

السجيني: حضور الوزير يكون للجنة برلمانية التي تخص الشعب

وأوضح السجيني، بحضور عدد كبير من نواب عدد من لجان المجلس للإدارة المحلية والإسكان وغيرها، أنّ حضور الوزير يكون للجنة برلمانية التى تخص الشعب، وليس لجنة الإدارة المحلية.

وقال إنّ أزمة الأمطار في الإسكندرية كانت سببا في إقالة المحافظ، وطوال 5 سنوات الماضية نصدر تصريحات للصحافة والإعلام، لكن آن الأوان أن نجد حلولا.

وأضاف أنّ مجلس النواب الحالي لا يزال يمارس دور رقابي في دور انعقاد سادس، ولم نفقد صلاحياتنا بعد.

ويشهد اجتماع اليوم مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة خاصة محافظة الإسكندرية، وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وجّهت الدعوة لوزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية، لحضور الاجتماع، وكذلك رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب وزير المالية، ونائب وزير التخطيط.

وتستهدف الجلسة استعراض ومنع تكرار ما وقع في الإسكندرية جراء سوء الطقس وتضرر مناطق منها، وبحث فض التشابكات في المسؤولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.