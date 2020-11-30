مدير مكتب giz الألمانية: مصر من أهم شركاء التنمية لبلادنا

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد)، تعيين الدكتور ألكسندر سوليجا مدير جديد لها في مصر، خلفا للدكتور أندرياس كوك.

وصرحت الدكتورة ريجين كالمان، المدير الأقليمي لشمال أفريقيا - جي اي زد بألمانيا: "سيعمل الدكتور سوليجا على دعم جهود التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، وتولي مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية للفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد) وشركائها في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية".

ووجّهت الدكتورة كالمان الشكر لمدير مكتب مصر السابق، الذي سعي طوال فتره عمله التي امتدت 5 سنوات، لإثراء محفظة المشروعات التنموية للوكالة في مصر والانتهاء من عدد كبير من المشروعات التي أحدثت تأثيرًا حقيقيًا.

وأضافت الدكتورة كالمان: "نحن ملتزمون بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع مصر، التي تعد واحدة من أهم شركاء التنمية لألمانيا"، مؤكدة دعم الوكالة الكامل لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

من جانبه، صرح الدكتور سوليجا: "شرف كبير أن يتم اختياري لقيادة مكتب جي اي زد في مصر في توقيت مهم، تأتي التنمية المستدامة على رأس أولويات أجندة الحكومة المصرية، حيث تلعب مصر دور إقليمي كبير".

ويحمل الدكتور ألكسندر سوليجا خبره أكثر من 28 عامًا في مجال التعاون التنموي الدولي، حيث تولى قبل وصوله مصر، منصب مدير وكاله جي اي زد بالسودان منذ عام 2016، نجح خلالها في إحياء دور الوكالة في تنفيذ مشروعات تنموية للحكومة الألمانية في السودان.

حصل الدكتور سوليجا علي دكتوراه الفلسفة في الأنثربولوجيا الاجتماعية والاقتصاد وعلم الاجتماع عام 2010 من جامعة بايرويت، وعلى درجة الماجستير في الاقتصاد والأنثربولوجيا الاجتماعية عام 2003 من جامعة برلين الحرة.

وتعتبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، هي وكالة تنمية ألمانية مقرها في بون وإشبورن، وتقدم خدمات في مجال التعاون الإنمائي الدولي.