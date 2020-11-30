النيابة تحقق مع 8 متهمين برشق أتوبيس الزمالك بالحجارة

بدأت النيابة العامة، منذ قليل، تحقيقاتها مع 8 متهمين بمحاولة إلقاء حجارة على أتوبيس نادي الزمالك يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء مباراة كره القدم بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي بطولة أبطال الدوري الأفريقي والتي اقيمت في استاد القاهرة.

وأثناء استقلال لاعبي الفريق الأبيض للأتوبيس للعودة إلى نادي الزمالك، رشق 8 متهمين الحافلة بالحجارة، وعلي الفور طاردتهم سيارات الشرطة التي كانت تقوم بحراسة الأتوبيس لكنهم تمكنوا من الهرب، ورفضت إدارة النادي تحرير محضر بالواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث وتم تفريغ الكاميرات المحيطة في مكان الاعتداء على الأتوبيس وتحديد المتهمين الثمانية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وما رصدته كاميرات المراقبة اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأوضحت التحريات أنه اثناء سير اتوبيس الزمالك في خط السير المحدد له في العودة من استاد القاهرة بمدينة نصر متجهًا الي مقر نادي الزمالك بالجيزة، حاول 8 أشخاص رشق الاتوبيس بالحجارة، وعندما شاهدوا إحدى سيارات الشرطة المكلفة بتأمين الأتوبيس تحاول ضبطهم تمكنوا من الهرب.

وتابعت التحريات بأنه بمجرد وصول الأتوبيس إلي مقر النادي، قام بقائد الحرس بالإبلاغ عن محاولة التعدي، وتم فحص كاميرات المراقبة في مكان الواقعة وتحديد المتهمين وتبين أنهم 8 أشخاص.