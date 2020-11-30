وكيل تعليم القليوبية يكرم الطلاب الموهوبين: أمل مصر ومستقبلها

قال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن الطلاب المبدعين هم بذرة صالحة زرعت في أرض الوطن وستثمر قريبا لتظلل على أرض مصر بظلالها الطيبة، مشيدا بدور إدارة الموهوبين بالمديرية في اكتشاف ورعاية الطلاب الفائزين والمبدعين والمتميزين في مختلف المجالات واستثمار الطاقات الكامنة بداخلهم بما ينعكس على الوطن ويعلى من شأنه.

جاء ذلك خلال تكريم وكيل الوزارة وأشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، عددا من الطلاب الموهوبين والمبدعين في حفظ القرأن الكريم كاملا والإلقاء الشعرى والرسم والابتكارات العلمية، بعدد من الإدارات التعليمية، اليوم، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظ القليوبية.

وكرّم وكيل الوزارة 13 طالبا بينهم 3 طلاب في الرسم وقامت الطالبة ياسمين عبد الرحمن عبد الله بمدرسة "بهتيم الفندقية" بأهداء لوحة فنية تحمل صورة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تقديرا لجهوده المبذولة في النهوض بالتعليم.

كما أهدت وكيل الوزارة الدكتور السيد الفيومى لوحة فنية أخرى تحمل صورته تقديرا لجهودة الملموسه في النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، وكرم وكيل الوزارة 5 طلاب متميزين في الإلقاء الشعري حيث ألقى عدد من الطلاب قصائد شعرية تعبر عن الانتماء وحب الوطن .كما كرم 10 طلاب من حفظة القرآن الكريم كاملا

وأكدت سماح ابراهيم وكيل المديرية أن الموهوبين هم أحد ركائز مصر الحديثة وأن أجهزة الوزارة والمديرية تعمل جاهدة على إستثمار تلك المواهب والنهوض بها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي أنه تم إعداد خطة متكاملة تنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لإعداد أكبر قاعدة من الطلاب في مجالات الإبداع والمواهب المختلفة وإعداد خطة للنهوض بهم مشيدا بدور وكيل الوزارة ووكيل المديرية في دعم المواهب في المحافظة.