مصدر حكومي: لا نية لمد مهلة التصالح في مخالفات البناء

نفى مصدر حكومي مسؤول وجود اتجاه لدى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد مهلة التصالح في بعض مخالفات البناء بالتطبيق لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية.

كانت الحكومة المصرية قد أتاحت الكثير من التيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء، ومن بينها تخفيض قيم التصالح أكثر من مرة في بعض المناطق بالمحافظات.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في قرارين سابقين صادرين عنه، مد التصالح بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر المنصوص عليها في القانون كمهلة للتصالح، حيث مد فترة التصالح من أخر سبتمبر حتى نهاية أكتوبر، ثم مد القرار مرة أخرى حتى أخر نوفمبر.

وقالت مصادر حكومية لـ"الوطن": "النهاردة آخر يوم في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، ومفيش مد".