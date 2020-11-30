أسعار عضوية نادي الزمالك في فرع 6 أكتوبر.. تصل لـ240 ألف جنيه

حدد نادي الزمالك أسعار العضويات بفرع النادي الموجود في مدينة السادس من أكتوبر، والتي تراوحت بين 180 ألف جنيه وحتى 240 ألف جنيه.

وتستعرض "الوطن" أسعار العضويات لأصحاب المؤهلات العليا، والمؤهلات المتوسطة، والأعضاء الذين لا يمتلكون مؤهلات دراسية، والعضويات الاستثنائية، وفقاً لآخر القرارات الصادرة، بشأن تحديد أسعار العضويات.

أسعار عضويات نادي الزمالك

حدد نادي الزمالك أسعار العضويات الجديدة في فرع ميت عقبة، والتي بدأ العمل بها، اعتباراً من أول أغسطس الماضي، على النحو التالي:

ـ سعر العضوية لأصحاب المؤهلات العليا 180 ألف جنيه.

ـ سعر العضوية لأصحاب المؤهلات المتوسطة 210 آلاف جنيه.

ـ سعر العضوية للأعضاء الذين لا يمتلكون مؤهلات دراسية 240 ألف جنيه.

ـ سعر العضويات الاستثنائية 80 ألف جنيه.

وتسلم المستشار أحمد البكري، مهمة رئاسة الزمالك قبل قليل بعد قرار وزير الشباب والرياضة، بإيقاف المجلس السابق، وتحويله إلى النيابة العامة، بسبب المخالفات، وتعيين مجلس جديد من قبل وزارة الشباب والرياضة للزمالك، مكون من أحمد البكري محمد حميدة، قاضٍ، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية، المحامي العام الأول.‏

إيقاف مجلس الزمالك

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وجاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، وتضمن القرار فيما يخص نادي القلعة البيضاء:

- إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

- وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي، بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

- تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة، بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي، وضمه لعضوية اللجنة.