غدا.. تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال بشكل دائم والداخلية والمحليات مسئولة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، سيتم بداية الغد، تطبيق قرار الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الخاص بمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، على مدار العام، مع مراعاة توقيتات الصيف والشتاء.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن وزارتي التنمية المحلية والداخلية تشاركان فى متابعة تنفيذ قرار غلق المحلات، لافتا إلى أنه لا رجعة فى تطبيق القرار لتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على الصحة العامة وعدم الإزعاج، وخفض حدة الضوضاء، ومساعدة الدولة في الحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع، والقضاء على العشوائية، والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق.

وأشار إلى أن محلات السوبر ماركت والبقالة والصيدليات والمخابز ومحلات الخضار والفاكهة، ستكون مفتوحة ولا ينطبق عليها قرار الغلق، لتلبية احتياجات المواطنين، علاوة على استمرار خدمة الديليفري طوال الـ24 ساعة، لخدمة المواطنين، مع استمرار عمل محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق الرئيسية لتقديم الخدمة.

وفي سياق متصل، أقرت وزارة التنمية المحلية، مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً خلال الصيف والعاشرة مساء في فترة الشتاء، ومواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاءً.

كما تقرر زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتُغلق المطاعم والبازرات الساعة 1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

كما أتاح القرار الوزارى تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.